Zero punti in classifica, zero i gol realizzati e ben 12 quelli subiti nelle prime quattro giornate di campionato: sono questi i numeri che con ogni probabilità porteranno il club toscano alla decisione di esonerare Paolo Zanetti. Riflessioni in corso, ma dopo il 7-0 subito per mano della Roma, a Empoli si dovrebbe cambiare allenatore: potrebbe tornare Andreazzoli, più defilato il nome di Giampaolo

LE PAGELLE DI ROMA-EMPOLI