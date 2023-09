Manca solo l'annuncio ufficiale, ma è questione di ore per l'esonero di Paolo Zanetti e il ritorno di Andreazzoli. Paga l'avvio di stagione con quattro ko su quattro, l'ultimo per 7-0 contro la Roma. Per Andreazzoli sarà la quarta volta sulla panchina del club in quattro momenti diversi

Salta la prima panchina della Serie A 2023-24. È quella dell'Empoli di Paolo Zanetti , che paga un disastroso avvio di stagione con quattro ko su quattro in campionato (cinque contando anche l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cittadella), con un parziale di 14 gol subiti e un solo fatto, e dopo il disastroso 7-0 incassato dalla Roma nell'ultimo turno. Al suo posto Andreazzoli, che aveva già guidato l'Empoli in tre diversi momenti della sua carriera : l'ultimo nel corso di tutto il 2021-22, chiudendo la stagione da neopromosso in A al 14° posto e cedendo la panchina - l'anno successivo - proprio a Paolo Zanetti.

Andreazzoli IV

Zanetti aveva appunto iniziato la sua avventura ad Empoli nel 2022-23, guidando il club fin da avvio di stagione al posto di Aurelio Andreazzoli: 14° posto finale e salvezza. Per lui un bilancio di dieci vittorie, tredici pareggi e ventuno ko in quarantaquattro partite in carica. Andreazzoli invece ritorna a casa: dopo i tanti anni nella Roma (con 17 panchine ad interim nel 2013), era stata proprio l'Empoli la sua prima squadra da capo allenatore nel 2017-18, con promozione dalla B alla A da subentrato. L'anno successivo era ritornato in carica dopo l'esonero in favore di Iachini, ma senza riuscire a centrare la salvezza. Dunque il già citato 2021-22 come ultima esperienza. Presto la penultima.