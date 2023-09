Spalletti, dopo la Juve giornata dedicata al Toro

Serie A

Lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia sinistra per lo juventino Alex Sandro, che starà fuori un mese e mezzo. Sfortunato Ebosse: rottura del legamento crociato per il difensore dell'Udinese. Stop Scamacca: problema al flessore. Tre mesi out per il rossonero Caldara dopo l'operazione alla caviglia destra. Problemi alla caviglia anche per Ilic, ma Juric perde pure Vojvoda. Nella Salernitana oltre a Dia mancherà anche Lassana Coulibaly per una frattura al naso. Ecco la situazione squadra per squadra