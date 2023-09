Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nell'Inter Asllani verso la conferma con Frattesi al suo fianco. Dietro riposa Bastoni. Pioli fa riposare Giroud, gioca Okafor. Chance dall'inizio per Musah. Allegri in allenamento ha provato a lungo il tridente. Roma con Lukaku e Dybala. Nel Napoli ballottaggio in avanti e Rrhamani assente dietro. Verona con tre giocatori da verificare. Dia non convocato e Lecce con Banda ko



PROBABILI FORMAZIONI 5^GIORNATA: I 'CAMPETTI'