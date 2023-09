Lei dice che ha paura che si voli troppo alto. Vuol dire che la squadra non è matura per una corsa al vertice?

No, non ho detto questo. La forza di una società è di avere equilibrio. Dove c'è equilibrio è più facile ottenere risultati. Una vittoria non ci deve spostare perché se un domani ci sarà un pareggio o una sconfitta non crolla tutto. Ci sono squadre più attrezzate della Juventus e noi dobbiamo combattere contro queste squadre con entusiasmo, voglia, determinazione. Una cosa è certa, per come è strutturata la squadra, avrà sicuramente un futuro. Ci sono tanti italiani dentro, giocatori giovani, il più anziano è Danilo: ha un futuro. Questo è già un risultato importante. Se quest’anno dovessimo arrivare nelle prime 4, con la Juventus che ha fatto un cambio generazionale ciclico. Momentaneamente la Juve non è mai stata fuori dalla Champions, perché l’anno scorso la Juventus è arrivata terza. Quest’anno sono partiti giocatori di tecnica ed esperienza, Bonucci, Di Maria, Paredes, Cuadrado, poi con Pogba che ha questa situazione. La squadra ha futuro, se dovessimo arrivare nelle prime 4 l’anno prossimo porteremo più introiti alla società. Quest’anno è molto importante, a me piace stare coi piedi per terra e non volare