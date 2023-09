L’Udinese protagonista alla settimana della moda

Un evento della Fashion Week a Milano diventa la culla della nuova maglia dell’Udinese. La terza ufficiale che scenderà in campo domenica pomeriggio nella sfida contro la Fiorentina a Udine. Un progetto nato 12 mesi fa, grazie alla Camera della Moda che ha selezionato l’artista, il giovane stilista milanese Marcello Pipitone. A lui la richiesta di disegnare la terza maglia, nata poi con la collaborazione dello sponsor tecnico Macron.

A presentarla allo spazio Arca in zona Romolo a Milano, in mezzo a centinaia di invitati, alcuni tra i giocatori bianconeri. Tra i più attesi e fotografati Gerard Deulofeu e ancora Masina, Padelli, Davis e Ehizibue. Sono stati loro i modelli per una sera salendo sul palco dell’evento indossando il nuovo kit completo.

La maglia, sia frontalmente che sulla schiena, è caratterizzata da un tema in bianco e nero disegnato da Marcello Pipitone e ispirato “dal movimento, dall’energia della squadra e delle persone”. Una grafica che unisce individui diversi che creano un unico gruppo. Il pattern raffigura persone che corrono, creando un effetto decisamente dinamico. Il colore giallo, presente nei dettagli e negli inserti, fa da contrasto tra il bianco e il nero del disegno. Una maglia sostenibile anche dal punto di vista ambientale: anche il nuovo Third kit, così come le versioni Home e Away, è infatti realizzato in “Eco Fabric” un tessuto in poliestere proveniente al 100% da plastica riciclata.

Pipitone: "Un traguardo incredibile" "E’ stato a dir poco fantastico poter lavorare a questo progetto. - ha commentato Marcello Pipitone -. Per me il mondo del calcio ha sempre rappresentato un universo di riferimento fondamentale e adesso poter disegnare una maglia per una squadra prestigiosa della Serie A è davvero un traguardo incredibile".