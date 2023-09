L'allenatore bianconero ha commentato il ko in casa del Sassuolo: "Avevamo iniziato bene, poi abbiamo preso gol e mollato mentalmente. Le avvisaglie c'erano già state in settimana. Vlahovic male? La partita non è stata bella in generale, ma non bisogna abbattersi"

L'obiettivo sorpasso fallisce. La Juve cade al Mapei contro il Sassuolo, in una partita ricca di episodi che segna un piccolo passo indietro nella stagione bianconera. "Da questa partita bisogna soltanto imparare - ha analizzato Allegri nel post partita a Dazn -. Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Mentalmente abbiamo giocato una partita 'farfallina', su questo dobbiamo migliorare perché perdiamo punti importanti. La partita si era messa bene perché abbiamo avuto situazioni facili e non siamo stati in grado di far male, poi abbiamo perso gol alla prima occasione. Abbiamo perso un po' la testa e abbiamo perso". L'allenatore aveva avvertito i segnali negativi in settimana: "Qualche partita l'ho fatta, un po' di squadre le conosco e solo quali sono i pregi di questi ragazzi che ci danno dentro, ma ci sono momenti in cui bisogna far meglio - ha spiegato -. Le avvisaglie c'erano già state nei giorni precedenti, abbiamo cercato di far meglio ma purtroppo non è stato così. Ora non bisogna abbattersi perché abbiamo una partita importante martedì in casa e dobbiamo tornare a fare i tre punti".