Problemi per l'attaccante nerazzurro che in prossimità del 90', dopo essere subentrato a Lautaro poco prima, si è dovuto arrendere a un fastidio muscolare: per lui distrazione ai flessori che verrà valutata nei prossimi giorni. Inzaghi al termine del match: "Starà fuori per un pò di tempo"

Inzaghi: "Lo perderemo per un po'"

Ma le sensazioni non sono positive, come spiegato da Inzaghi nel post match: "E' la nota negativa della giornata, ha avuto questo infortunio: ha sentito il muscolo tirare, è un giocatore importante per noi e lo perderemo per un po' di tempo. Dispiace, perché si era inserito molto bene nel gruppo e, ripeto, è un giocatore importante: ma sono cose che capitano". Nonostante l'inferiorità numerica in campo (al momento del ko fisico di Arnautovic, Inzaghi aveva già effettuato i cinque cambi) l'Inter è riuscita comunque a fare 5 su 5 in campionato e salire a 15 punti in classifica. Decisiva nella trasferta di Empoli la rete capolavoro di Dimarco a inizio ripresa. Dimarco che diventa così il difensore che ha partecipato attivamente a più gol (4, grazie a 1 gol e 3 assist) nei maggiori cinque tornei europei 23/24 (assieme a Frimpong e Caio Henrique).