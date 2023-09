Ancora una vittoria in campionato, la quinta in cinque partite. Nessuna sosta per l'Inter, che passa 1-0 al Castellani e resta in vetta a punteggio pieno a +3 sul Milan. Decisiva la meraviglia di Dimarco, sinistro che decide una trasferta insidiosa: "Giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi - ha detto Inzaghi a Sky -, ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Siamo arrivati concentrati, buono l’approccio. Dovevamo essere più cattivi nello sbloccare la partita ed evitare tensioni. Bene nella ripresa, il gol Dimarco ci ha agevolato ma ci è mancato il secondo". L’analisi è così proseguita: "L’Empoli aveva appena cambiato allenatore e aveva forti motivazioni. Ottima gara, dovevamo chiuderla prima e nel finale abbiamo sofferto un pochino. Dovevamo fare prima il 2-0 dopo tutti quei tiri".