Ancora una volta è stata la sua settimana. Iniziata con l'amarezza derby, proseguita con le critiche in Champions e conclusa con il gol da 3 punti al Verona. Nel bene o nel male, è sempre oggetto di discussione... E comunque, sempre decisivo. L'unico lampo nella sconfitta storica contro l'Inter è di Leao, il più criticato contro il Newcastle perché a detta di molti, Pioli in primis, avrebbe dovuto spaccare la porta invece che giocare di fino. Quello che ha fatto contro il Verona: freddo, cinico, gol. Il terzo nelle ultime tre di campionato, più l'assist contro il Torino. La transizione da grandissimo giocatore a campione è work in progress. Per questo potrebbe fare gli straordinari anche contro il Cagliari. In una formazione che sarà orfana di Krunic, l'invisibile ed insostituibile che nelle prossime ore sarà sottoposto a controlli per capire se si è davvero stirato come sembra.