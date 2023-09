Pioli sceglie Adli come play per sostituire Krunic. Davanti tridente inedito formato da Chukwueze, Okafor e Pulisic. Ranieri ritrova Wieteska. Conferma per Luvumbo davanti, ma in coppia con Petagna. Il Milan spinge in avvio, ma a segnare è Luvumbo. Al 40' il pari di Okafor e, nel recupero, la rete di Tomori per l'1-2. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

LIVE: VERONA-ATALANTA - EMPOLI-SALERNITANA