Il palo, il rigore sbagliato e il cambio, polemico. Bologna-Napoli è finita 0-0 con Osimhen protagonista (in negativo) delle occasioni fallite dalla squadra campione in carica. Proprio della sostituzione ne ha parlato Rudi Garcia nel post gara: " Con Osimhen ho già parlato, ma questo resta nello spogliatoio. Il rigore? Succede anche ai più grandi di sbagliare, e lui è il nostro rigorista - ha detto a DAZN -. Aggiungendo: "Quando un giocatore viene sostituito, e non è contento, è una buona cosa; e poi possono anche non essere felici della loro prestazione". Sul cambio, dal punto di vista tecnico: "Osimhen, come Kvara, ha fatto bene, ma abbiamo tanta qualità anche in panchina. Quando ne hai, non fai novanta minuti con gli stessi undici. I giocatori lo sanno: c'è la squadra che inizia e quella che finisce, se non conto su tutti non andiamo da nessuna parte".

"È mancato solo il gol"

Garcia è comunque contento della prestazione: "Il punto negativo è il risultato, ma la prestazione è stata buona, soprattutto nel primo tempo - ha proseguito -. È positivo non aver preso gol, Natan ha giocato in sicurezza, era il momento giusto per inserirlo. Non subire con una difesa nuova è buona cosa. Poi con un palo e un rigore sbagliato diventa difficile vincere, ma così è il calcio. Complessivamente la partita è stata interessante, ma non siamo contenti". Infine sugli obiettivi stagionali "Una squadra come il Napoli deve giocare la Champions League ogni anno. Al momento non ci siamo e non siamo contenti. Ora serve fiducia e far girare il destino dalla nostra parte. Distacco dall'Inter? Serve una striscia di vittorie per tornare sotto".