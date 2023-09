Altro pari per il Napoli in campionato, il secondo di fila e il terzo insuccesso consecutivo. Kvara e soprattutto Osimhen ci provano a lungo: il nigeriano coglie un palo a inizio partita e poi sbaglia il rigore del possibile 1-0 al 72'. Entrambi sostituiti, con anche un accenno di polemica da parte dell'attaccante. Out nel corso del match per infortuni Posch e Lucumì, nel finale qualche problema anche per Anguissa (rimasto in campo)

LA CLASSIFICA DI A - LE PAGELLE