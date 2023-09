Non è un momento facile per il Napoli. E non lo è nemmeno per Victor Osimhen. Se la squadra di Garcia non sembra riuscire a imporre il proprio gioco come faceva quella di Spalletti e fatica a conquistare punti (dopo il pareggio col Bologna è scivolato a -7 dalla capolista Inter, collezionando il peggior avvio in campionato dal 2015/2016), allo stesso modo l'attaccante nigeriano sembra aver perso il proprio tocco magico e fatica a trovare la via del gol, dopo la partenza spint con 3 gol nelle prime 2 giornate. A Bologna, inoltre, ci si è messa anche la sfortuna a frenare Osimhen (palo colpito nella prima parte di gioco), anche se nella ripresa il nigeriano ha avuto dal dischetto la possibilità di portare in vantaggio i suoi, sbagliando in malo modo il rigore concesso per un fallo di mano di Calafiori. Un nervosismo anche comprensibile quello del nigeriano, sfociato però in maniera forse un po' troppo evidente a 4 minuti dal 90', quando Garcia ha deciso di sostituirlo per far entrare Simeone, nonostante si fosse ancora sullo 0-0 e il Napoli stesse cercando di trovare la via del vantaggio.