L'attaccante, intervistato dall'edizione portoghese di GQ, ha parlato degli obiettivi personali e di squadra: "Possiamo raggiungere traguardi importanti, dobbiamo continuare a migliorare". Poi sul futuro: "Non ho ancora raggiunto grandi risultati per poter andare in Arabia, una Champions vale più di uno stipendio da 10 milioni"

"Dobbiamo continuare a migliorare, siamo sulla strada giusta, essendo già riusciti a raggiungere la semifinale di Champions nella passata stagione. Bisogna continuare a migliorare, sono sicuro che il Milan tornerà presto a vincere la Champions League, è il nostro obiettivo . Parlo per me: sono giovane, sono un giocatore che vuole vincere grandi cose, la Champions League penso sia il sogno di ogni giocatore, io ci punto. Stiamo lavorando per questo ". Queste le parole di Rafael Leao intervistato dall'edizione portoghese di GQ. L'attaccante ha parlato degli obiettivi personali e di squadra, non nascondendo le sue ambizioni: "Il nostro gruppo ha già giocato molte partite in Serie A e più di 20 in Champions League, quindi l'esperienza c'è. Possiamo raggiungere obiettivi importanti insieme".

"Una Champions vale più di uno stipendio dall’Arabia"

Sul suo futuro: "Il Milan mi ha accolto bene, se avessi avuto in mente di andarmene non avrei rinnovato. Sono concentrato a fare grandi cose in due o tre anni al Milan". Poi sull’Arabia Saudita e gli acquisti faraonici di questa estate: "Non ho ancora raggiunto grandi risultati per andarmene in un campionato come quello. Una Champions vale più di uno stipendio da 10 milioni...".