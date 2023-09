Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato a Roma per falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen, fatto dalla società napoletana nell'estate 2020. Il fascicolo è arrivato nella Capitale dalla procura di Napoli, che non è competente territorialmente per quel che riguarda il falso in bilancio avendo la Filmauro sede lagale a Roma.