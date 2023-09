Dalla finale di Champions League dello scorso giugno è cambiato poco: Inter e Manchester City guardano ancora tutti gli altri club dall'alto in basso. Le squadre di Inzaghi e di Guardiola sono le uniche ancora a punteggio pieno tra i primi cinque campionati più importanti. I campioni d'Europa hanno fatto meglio vincendo anche l'esordio in Champions, mentre i nerazzurri si sono fermati al pareggio. Soltanto in Olanda e in Turchia qualcuno mantiene lo stesso ruolino di marcia

Le ultime a cadere sono state Milan e Real Madrid, proprio come nelle scorse semifinali di Champions. E in corsa sono rimaste Inter e Manchester City, le uniche squadre ad aver vinto finora tutte le partite dei rispettivi campionati e a essere in testa in classifica a punteggio pieno. Nonostante qualche differenza dalla finale di Istanbul del 10 giugno: l'Inter ha cambiato mezza squadra, il City ha inserito nuovi tasselli al posto di altri. Entrambe però si stanno confermando su livelli molto alti, candidandosi a essere protagoniste anche in questa stagione e cercando di imporre subito la propria legge. L'Inter ha vinto finora cinque partite su cinque, segnando 14 gol, subendone solo uno e dominando lo scontro diretto contro la seconda in classifica, il Milan. Il City ha vinto un match in più, segnando 16 reti e incassandone due. I campioni d'Europa però hanno vinto anche l'esordio in Champions contro la Stella Rossa, mentre i nerazzurri hanno strappato solo un pareggio a San Sebastian contro la Real Sociedad. Vincendo nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo, i nerazzurri arriverebbero a sei vittorie su sei in campionato come il City.