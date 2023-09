I numeri di Cagliari e Milan

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A: 45 su 80, completano il bilancio otto successi sardi e 27 pareggi. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 37 sfide contro il Milan in Serie A (8 pari, 28 sconfitte): 2-1 al Sant’Elia il 28 maggio 2017. Più nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto sei successi nelle ultime sette gare contro i sardi, subendo un solo gol nel periodo. Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte contro il Cagliari in Serie A senza subire gol; i rossoneri non hanno mai ottenuto quattro successi fuori casa consecutivi contro i sardi e non hanno neanche mai registrato quattro clean sheet esterni di fila contro i rossoblù nel torneo. Il Cagliari ha segnato un solo gol in questo campionato, nella sua storia in Serie A soltanto nel 2008/09 (con Allegri in panchina) aveva realizzato una o meno reti nelle prime cinque gare stagionali nel torneo – alla sesta in quel caso i sardi pareggiarono 0-0 proprio contro il Milan. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (3 pareggi, 6 sconfitte): 1-0 contro il Sassuolo il 16 aprile 2022. In più, i sardi non hanno segnato nei primi due match all’Unipol Domus di questo campionato e potrebbero restare a secco di gol in tutte le loro prime tre partite casalinghe stagionali per la prima volta in un torneo di Serie A. Il Milan ha ottenuto due clean sheets consecutivi considerando tutte le competizioni (Newcastle e Verona) e non arriva a tre gare di fila senza prendere gol da aprile (due gare di campionato con Napoli e Empoli, e ancora il Napoli in Champions League). Il Milan ha perso sei delle 15 trasferte nel 2023 in campionato (6 vittorie, 3 pareggi), sommando i precedenti tre anni solari (2022, 2021 e 2020) i rossoneri avevano registrato solo cinque sconfitte in 55 gare fuori casa in Serie A (39 vittorie, 11 pari).