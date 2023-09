L'allenatore del Napoli commenta soddisfatto il 4-1 sull'Udinese e mette da parte le polemiche degli ultimi giorni: "Abbiamo giocato bene. Con Osimhen ho un ottimo rapporto, dopo Bologna eravamo tutti arrabbiati e ci sta. Il caos delle ultime ore? Episodi maldestri, ma nessuno voleva fare del male" NAPOLI-UDINESE 4-1: GOL E HIGHLIGHTS

Il Napoli scaccia i fantasmi. Con il 4-1 ai danni dell'Udinese gli azzurri mettono da parte i risultati negativi delle ultime giornate e le recenti polemiche legate al caso Osimhen, risalendo la classifica e accorciando dall'Inter capolista. Rudi Garcia mostra grande soddisfazione al termine del match e mantiene la sua leadership: "Non vi preoccupate per me, un po' di esperienza e di spalle larghe le ho - dice a Dazn -. Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi. La squadra ha gestito bene la gara, ha avuto tante occasioni e ha spinto per arrivare alla fortuna. Penso ad esempio a Kvara che è stato bravissimo in tutto e ha segnato dopo due pali. Il parametro negativo è che abbiamo preso gol e non ci voleva, anche se è un bel gol di Samardzic. Abbiamo vinto in casa, come volevamo vincere".

"Con Osimhen ho un ottimo rapporto, lui ama la maglia" Inevitabile poi affrontare l'argomento Osimhen: "Gli ho fatto i complimenti - spiega l'allenatore -. Con Victor ho un rapporto ottimo da quando sono arrivato e sono contento perché stasera ha fatto gol e un centravanti vuole sempre fare gol. Anche lui è stato sfortunato tra pali e traverse nelle ultime partite, ma è stato sereno e concentrato sulla partita. L'assist l'ha anche fatto perché era lui che doveva tirare il rigore ma l'ha lasciato a Zielinski e lui è stato bravo. Hanno rimesso l'orologio all'ora giusta. A Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati per non aver vinto, lui ancora di più per aver sbagliato il rigore. Può succedere, poi abbiamo chiarito ed è tornato tutto sportivamente normale. Poi ci sono stati due giorni da gestire a causa di episodi maldestri. Nessuno voleva fare del male, né con il video né Victor sui social. Sono reazioni anche di istinto, si può capire. Sui social farà quello che vuole, ma vi posso assicurare che ama la maglia".

"Kvara adesso sarà più tranquillo" A brillare nella serata del Maradona è stato anche Kvaratskhelia: "Adesso che ha segnato sarà molto più leggero e non ci penserà più - aggiunge Garcia -, anche se abbiamo parlato a lungo e gli ho consigliato di non pensarci, di trovare soprattutto il piacere di giocare. È un giocatore unico, sono pochi quelli che saltano l'uomo e lo incoraggiamo a farlo, quando è felice sul campo tutto arriva tranquillamente come stasera". Infine una battuta su come sono cambiati i tempi per i mister: "Sono quasi 30 anni che faccio l'allenatore - conclude -. Prima allenare sul campo era l'80% e il 20% l'extrasportivo. Da un bel po' è tutto cambiato: 80% per gestire tutto l'intorno e 20% il campo. Fa parte del mestiere, se non ti piace fai un'altra cosa".