Inzaghi: "Dopo il pareggio non siamo stati lucidi"

Nove minuti e l’Inter perde il primato solitario in classifica, conoscendo la prima sconfitta in campionato dopo 5 successi di fila. Sono i 9’ in cui i nerazzurri “perdono lucidità”, come spiega Simone Inzaghi nella sua analisi a fine partita. “Per quello che abbiamo creato dovevamo fare più di un gol nel primo tempo. Poi c’è stato l’infortunio dell’1-1 e non siamo riusciti a rimanere lucidi, ed è arrivata la prodezza di Berardi”. E a proposito del ‘man of the match’: “Berardi ha tantissimo merito nel gol: lo conosciamo, ha grandissime qualità balistiche. Il suo è un eurogol, non se ne vedono tanti. Ma poi, dopo quello, dovevamo essere più lucidi. Questo inciampo davanti ai nostri tifosi ci dispiace, ma lo analizzeremo per capire dove potevamo fare meglio e tra 48 ore saremo di nuovo in campo per una partita difficilissima”.



Poi, tornando sull'infortunio di Arnautovic: “Ci ha tolto rotazioni davanti che per noi sono importantissime. Ora cerchiamo di recuperare Cuadrado e Sensi. Sanchez sta bene, da un mese sta lavorando bene e ci aiuterà. Conosce i nostri principi e i nostri metodi”