In vista del match di domenica a Bergamo con l’Atalanta, il serbo è tornato a lavorare in gruppo nell’allenamento del giovedì mattina, dopo le ultime sedute a parte a causa della lombalgia. Sensazioni positive dunque per Vlahovic, che era subentrato a Milik a 12 minuti dalla fine della partita vinta in casa contro il Lecce proprio grazie a un gol dell'attaccante polacco. Ancora a parte invece Kean per il problema alla tibia. Lavoro di recupero specifico per Bremer, Chiesa, Danilo e Fagioli, tutti titolari martedì