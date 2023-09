Sei nuovi acquisti del mercato estivo 2023 titolari . Panchina per due dei leader assoluti (dello scudetto come del presente) Giroud e Leao. E vittoria, i rimonta e per 3-1. A Cagliari giocavano dal 1' Sportiello, Loftus-Cheek (gol), Reijnders e tutto l'attacco: Chukwueze, Okafor (gol) e Pulisic. Il simbolo di un mercato rivoluzionario e che sta funzionando. Al netto del totale blackout del derby, Pioli ha infilato solo vittorie in campionato, più un pari (con tantissime occasioni da gol) in Champions col Newcastle di Tonali. Uno degli addii, senza dimenticare il saluto al calcio di Ibra, a fronte di tante entrate. Già entrati nelle rotazioni.

Il mercato che funziona

Lo ha detto Pioli dopo la partita: "Non ho tantissimi giocatori, e questo mi piace, preferisco essere in difficoltà in qualche partita, ma meglio che averne tanti che alla lunga potrebbero diventare scontenti. Ne ho pochi e pronti. Puoi pagare qualcosa nell'immediato, ma a lungo termine sarà un vantaggio, avremo sempre giocatori motivati e meno rischi di infortuni". Questione di rotazioni, che stanno funzionando: 2.087 minuti giocati totali dai nuovi "di movimento", senza dimenticarsi dell'ottimo primo impatto di Sportiello come vice Maignan. Reijnders il più gettonato, poi Loftus-Cheek: due assist per il primo, uno per il secondo, che ha anche trovato la sua prima rete. Insieme a Pulisic (due gol e un assist) sono stati la costante di inizio stagione: quasi sempre titolari, sei su sette. Sempre in campo (sette su sette), come solo Leao e Thiaw. Anche a Cagliari, dove ha segnato anche Okafor alla primissima da titolare.