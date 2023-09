Tra Cagliari e Milan finisce 1-3. In gol Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, il migliore in campo. Leao entra nel secondo tempo e si merita un 5. Nel Cagliari il migliore è Luvumbo,. Tutti i voti del telecronista di questa partita per Sky Sport: Maurizio Compagnoni