Osimhen e Kvara sono tornati... a parti invertite

Indossare l'uno la maschera da supereroe dell'altro . Scambiarsi di ruolo, non in campo, ma nella testa. Perché anche di testa il Napoli è ripartito dopo tre partite senza vincere. Troppe, per la squadra che ha cannibalizzato il campionato dello scorso anno e che, oggi, veste il tricolore sul petto. Il Napoli "riparte veramente" (tweet ADL) con tre punti, dopo una tre giorni intensa e coi due simboli - su tutti - dello scudetto. Ma a parti invertite. Da una parte Kvara, il georgiano pacato che sembra spuntato dal nulla : ha abbandonato l'esultanza "della buonanotte" dello scorso anno per lasciare spazio al volto deformato dalla grinta ; la frustrazione dopo i due pali colpiti, la stizza per la sorte avversa, la rabbia al gol che mancava da troppo tempo. Perché ieri Kvara sembrava Osimhen. E invece Osimhen, da parte sua, sembrava Kvara. L'attaccante tornado che va sempre a mille all'ora ha preso in prestito il temperamento mite del collega col 77: ha segnato, ha controllato la bandierina del guardalinee, niente corse; braccia aperte per un abbraccio collettivo. Dopo la sostituzione rabbiosa di Bologna, è uscito, placido, stringendo la mano a Rudi Garcia, ha ceduto un rigore. E così il Napoli ha ritrovato la sua coppia.

Digiuno spezzato

Che si era "persa" (si fa per dire) per tre partite: zero gol, zero assist, di entrambi. E appena due punti contro Lazio, Genoa e Bologna. Senza il loro timbro il Napoli non ha vinto. Sono tornati e, contestualmente, lo hanno fatto anche i tre punti. Veniamo ai numeri: Kvaratskhelia non segnava dal 19 marzo scorso (in A e in assoluto): sei mesi di assenza (da non scordare: con l'estate in mezzo), 189 giorni di digiuno per chi sembrava giocare con la bacchetta magica. Una finta, due, l'avversario - o gli avversari - da una parte, e lui in gol. O in assist. Con l'Udinese ne ha fatto uno e mezzo: quello per Simeone e il rigore procurato. Rivederlo sorridere (si fa per dire, vista l'esultanza rabbiosa) cancella i dubbi e riporta alla mente i dati complessivi in azzurro: dall'inizio della scorsa stagione Kvara è riuscito a segnare e fornire assist nella stessa partita per sei volte: un primato condiviso col solo Lionel Messi nel periodo nei top cinque campionati europei. Seguono Neymar e Openda (5).