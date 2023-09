Thiago Motta: "Errori arbitrali chiari e decisivi"

"Errori chiari, dispiaciuto per l’arbitro"

Poi lo stesso Motta continua: “C’era fallo su Alexis, il gol annullato…a me fanno male le ingiustizie. Questi sbagli chiari che vedono tutti mi dispiacciono, anche per l’arbitro. Quello che ho visto oggi non è possibile, dobbiamo alzare il livello tutti. Io per primo, perché dovrei controllarmi, andare a casa e accettare ma non ci riesco, mi viene da dentro e non riesco a pensare ad altro. Oggi è stato un delirio in campo”. Ancora sul direttore di gara: “Noi siamo venuti qui contro una bella squadra, che sa cosa vuole come noi. Ma c’è stata una terza squadra in campo che non riesco a capire. Sono sinceramente dispiaciuto per l’arbitro, non vorrei essere al posto suo: è come se io iniziassi una partita mettendo dieci giocatori e non undici. Questi sono errori che non si possono commettere, io voglio aiutarlo ma prima deve farlo lui con me e sono situazioni che non mi vanno. L’ho detto anche lui dopo la partita, stringendogli la mano”.