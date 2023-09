Allegri si prepara ad affrontare l'Atalanta, ma con l'attacco decimato: "Vlahovic non ci sarà perché ha un problema alla schiena, ieri si è fermato e oggi sente ancora molto dolore. Mancherà anche Milik per un fastidio al polpaccio. Kean recupera e giocherà con Chiesa". Sulle parole di Pioli, che indicano la Juve favorita per lo scudetto: "L'assenza dalle coppe non vuol dire nulla, i dati degli ultimi anni dicono il contrario"

