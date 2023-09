Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter con Klaassen in pole e Lautaro verso il riposo. Adli incassa la fiducia di Pioli mentre dietro favorito Kjaer. Roma senza Llorente. Mourinho abbassa Cristante? Un paio di dubbi per Maurizio Sarri mentre nel Napoli può scoccare l'ora di Lindstrom. De Ketelaere è a rischio presenza. Empoli e Torino perdono difensori

L’Inter non è più primatista solitaria, molte big si sono riprese mentre altre zoppicano un po’. Tornare subito in campo dopo l’infrasettimanale è un bene o un male? La risposta dipende dall’interlocutore al quale rivolgete la domanda. C’è infatti chi ha l’infermeria quasi piena e chi invece non vuole perdere il ritmo tra buon gioco e risultati

Chi però non riposa mai? Ovviamente la squadra degli inviati di Sky Sport. Il tempo scorre, le sedute di allenamento sono pochissime ma le notizie sulla nostra chat “probabili formazioni” non scarseggiano di certo. Domina ancora il tema possibile turnover ma visti gli incroci in programma, alcuni allenatori opteranno per il miglior XI possibile. Come siamo messi a dubbi e ballottaggi? Eccovi serviti con il nostro consueto giro dai ritiri di Serie A