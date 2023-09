Pioli si è quindi soffermato sui singoli a partire dal nuovo regista, Yacine Adli : "Gli ho detto che giocava da titolare a San Siro per la prima volta. Dovevamo cercarlo di più, lui poteva essere più intraprendente . Sta crescendo tanto, è diventato uno dei 20 giocatori che possono giocare sempre. Ha lavorato tanto, ora deve continuare a crescere". Importante l’ingresso a gara in corso di Yunus Musah : "Nel primo tempo Calabria, Loftus-Cheek e Pulisic lavoravano corto. Musah ha grande capacità di gamba e inserimento, ha sicuramente favorito Pulisic liberandolo dal raddoppio e garantendogli gli uno contro uno. Musah lo vorrei più disciplinato senza palla, ma si possono concedere disattenzioni vista la qualità che ha messo nella partita . È più una mezzala box-to-box che un regista. A centrocampo abbiamo tante caratteristiche utili. Spero non si debba fermare Loftus-Cheek: ha un problema in zona addominale". Giroud voleva il gol per festeggiare il compleanno: " Ha segnato ancora Okafor, è troppo importante iniziare con giocatori forti e averne altrettanti in panchina . Ho fiducia anche in Jovic che deve trovare la condizione migliore".

"La Juve resta favorita, l'Inter non la guardo"

Milan atteso dal Borussia Dortmund in Champions: "L’avevo visto in difficoltà col Psg, ma in Bundesliga soprattutto in casa ha tantissima energia e qualità. È una squadra intensa che unisce fisicità e tecnica. Sarà una partita difficile in un grande stadio. Non è decisiva, ma importante". Allegri ha preso le distanze dall’analisi di Pioli ("Juve favorita per lo scudetto vista l'assenza dalle coppe"), ma l’allenatore del Milan insiste: "Non è matematico, ha ragione, però chi non fa le coppe ha sicuramente qualche vantaggio in più. Ovviamente spero non vinca la Juve". E in coda una battuta sull’Inter impegnata a Salerno: "No, non li seguirò. Non guarderò più l’Inter finché non li riaffrontiamo al ritorno".