Dove vedere Salernitana-Inter

I numeri di Salernitana e Inter

Nelle prime tre sfide contro l’Inter dal ritorno in Serie A (2021/22), la Salernitana aveva sempre perso, con un punteggio aggregato di 12-0 (esattamente quattro gol subiti in media a match); l’ultimo incontro, però, si è concluso 1-1, all’Arechi, lo scorso 7 aprile. L’Inter è imbattuta in sei delle otto sfide contro la Salernitana in Serie A (5 vittorie, 1 pari); l’ultima sconfitta incassata contro i granata risale all’11 aprile 1999, quando sulla panchina dei campani sedeva Francesco Oddo (2-0, reti di David Di Michele e Federico Giampaolo). La Salernitana non ha ancora trovato la vittoria in questo torneo (3 pareggi, 3 sconfitte); nelle precedenti due stagioni in Serie A, il primo successo granata nel torneo è sempre arrivato entro le prime sette giornate di campionato. La Salernitana ha registrato due pareggi e una sconfitta in tre gare casalinghe di questo campionato, i campani hanno sempre vinto almeno una partita dopo i primi quattro match interni di una stagione di Serie A. Con la sconfitta per 2-1 contro il Sassuolo, l’Inter ha interrotto una serie di sette vittorie di fila in Serie A, in cui aveva subito appena un gol in più rispetto a quelli incassati nel ko contro i neroverdi. L’Inter ha vinto sei delle ultime sette trasferte di campionato (1 sconfitta), mantenendo sempre la porta inviolata in questi successi. I nerazzurri potrebbero ottenere quattro successi fuori casa di fila senza subire gol in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e ottobre 2012.