Le parole a DAZN dopo il pari con la Juve: "Siamo cresciuti e nel finale abbiamo avuto occasioni nitide per vincere, per questo siamo un po' dispiaciuti. Usciamo con buona consapevolezza al di là del risultato. Quarto posto Champions? È presto per porre obiettivi"

Un punto a testa per Atalanta e Juve, ma con diverse occasioni nerazzurre nel finale. Gasp va a un passo dai tre punti nel match delle 18 e si rammarica: "Abbiamo fatto un'ottima gara, contro una squadra forte, siamo cresciuti e nel finale abbiamo avuto occasioni nitide per vincere - ha detto a DAZN dopo lo 0-0 -. Per questo siamo un po' dispiaciuti. Ma usciamo con buona consapevolezza al di là del risultato, siamo stati compatti, abbiamo tenuto bene il campo e, nel corso della gara, abbiamo anche saputo variare assetto. Chi è subentrato ha dato risposte positive, questo mi permette di allargare la rosa".

Finisce senza reti la sfida tra Atalanta e Juventus: partita molto tattica con le due squadre che non hanno creato grosse occasioni fino all'ingresso in campo di Muriel, che prende una traversa e dà vivacità in attacco ai nerazzurri e si guadagna il titolo di migliore in campo. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

"Obiettivi? Presto per dirlo"

Ma all'Atalanta è mancato solo il gol? "Penso di sì - prosegue Gasp -, ma sono contento dell'atteggiamento". Sempre sull'attacco: "Ora avremo la possibilità di recuperare Scamacca, che in partite così poteva darci una soluzione diversa. Sono molto felice della prova di Muriel, l'ho rivisto puntare con energia. Questa giornata ci ha fatto fare un salto di qualità nella convinzione per affrontare questo campionato". Dunque gli obiettivi, il quarto posto Champions può esserlo? "Il campionato è di grande equilibrio e, ora, trovo fuori luogo porre obiettivi in questo momento. Stiamo inserendo i nuovi e lo facciamo attraverso questa prestazione. Adesso la dimensione del campionato non ci consente di avere obiettivi prestigiosi, ma nel caso non ci tireremo indietro". Quindi testa all'Europa League contro lo Sporting: "A Lisbona ci saranno tanti nostri tifosi, sappiamo di farli felici quando possono andare in giro per l'Europa".