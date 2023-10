L'allenatore della Fiorentina commenta il successo sul Cagliari e una posizione di classifica da Champions: "Se cresciamo ancora e con questi giocatori possiamo esserci anche noi. Sono felice per la bella prestazione di Beltran e per il gol di Nzola. Quarta? La sua libertà di movimento nasce da Milan-Steaua 4-0" PAGELLE

C'è grande soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano dopo il successo ottenuto contro il Cagliari e dopo aver raggiunto in classifica Napoli e Juventus: "Nel primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo calati un po' come contro il Frosinone. Ho cambiato i quattro davanti per restare nella loro metà campo, però è difficile avere certi ritmi alti quando si gioca ogni 2-3 giorni - spiega - E' normale che si cerchi di amministrare e gestire il risultato, ma possiamo crescere anche da questo punto di vista. Sono contento, per i gol e la classifica, per la rete di Nzola".

"Con questi giocatori possiamo essere lassù anche noi" Una Fiorentina che per restare lassù in classifica dovrà riuscire a gestire il doppio impegno, in campionato e in Coppa: "Se cresciamo in alcuni aspetti, come concretezza davanti e sentirci tutti coinvolti in questo cammino con 18-19-20 giocatori che si sentono partecipi, sono convinto che possiamo dare del filo da torcere a tutti. È chiaro che dobbiamo gestire le energie. Non è facile, però con questi elementi possiamo cercare di esserci anche noi".

"Cresceremo ancora, felice per il gol di Nola" La Fiorentina si è sbloccata anche per quanto riguarda gli attaccanti con la rete segnata da Nzola: "Stiamo mostrando grande crescita dal punto di vista della personalità. In tanti stanno rendendo molto di più rispetto alla passata stagione, ne cito due in particolare: Quarta e Duncan - spiega ancora - Entrambi si stanno guadagnando minuti e fiducia. Per me siamo all'inizio, cresceremo ancora sotto tanti punti di vista e non dobbiamo mollare. Sono felice che il nostro 'nove' Beltran abbia fatto una bella prestazione e che chi è subentrato (Nzola) abbia fatto gol".