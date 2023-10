Dopo aver infiammato l'estate biancoceleste, arriva il tanto cercato rinnovo: Luis Alberto firma con la Lazio per altri quattro anni, fino al 2028. Il giocatore, alla Lazio dal 2016, aveva rifiutato un'offerta dall'Arabia nel mese di aprile e da allora era in trattativa con il club per prolungare la sua permanenza

Le vicende del rinnovo

Le radici del rinnovo risalgono all'aprile scorso, quando lo spagnolo aveva ricevuto delle offerte da club arabi, prontamente rifiutate dalla proprietà e dal giocatore, che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere nella capitale. A giugno viene raggiunto un accordo verbale con la Lazio per il rinnovo. L'accordo definitivo, tuttavia, non è mai arrivato; la situazione ha spazientito il fantasista, che agli inizi di agosto ha deciso di non partire per un'amichevole estiva contro l'Aston Villa. Pochi giorni dopo arriva il confronto con l'allenatore e la squadra, terminato con il ritorno in squadra di Luis Alberto. Oggi arriva il tanto agognato rinnovo ufficiale fino al 2028.