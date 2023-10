Ha segnato il gol del 2-0 contro il Frosinone, poi ha alzato l'indice verso il cielo per ricordare la nonna, scomparsa poche ore prima della partita

Un gol speciale, una dedica speciale. Lorenzo Pellegrini ha segnato la sua prima rete stagionale contro il Frosinone domenica sera: il colpo del 2-0 che ha chiuso definitivamente la partita aperta dalla rete di Lukaku. Per il capitano giallorosso, palla in rete su punizione di Dybala dalla sinistra, poi un messaggio, sentito: un dito al cielo, un bacio verso l'alto. La dedica per la nonna scomparsa poche ore prima dell'inizio della partita.