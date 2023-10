Juve, Vlahovic potrebbe recuperare per il Torino

Contro l’Atalanta, per la prima volta in campionato, la Juventus non è riuscita a segnare dopo le due reti di media a partita nelle precedenti sei giornate . Ora testa al Torino, in totale emergenza difensiva. E Allegri potrebbe recuperare Vlahovic

E adesso.. gol! Lo chiede Allegri, lo invocano i tifosi, che riempiranno lo Stadium per il derby col Torino. Contro l’Atalanta per la prima volta in campionato la Juventus non è riuscita a segnare dopo le due reti di media a partita nelle precedenti sei giornate. Poche occasioni - e qualche rischio - per un pareggio che permette di restare dentro la zona Champions. Ma ora c’è bisogno di uno scatto in avanti per passare una pausa serena e preparare senza ansia la sfida di San Siro col Milan alla ripresa del campionato. L’occasione è grande, certificata dai numeri e dalle circostanze.