Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per l'ottava giornata

Continuano i problemi muscolari in Serie A. In attesa delle Coppe, che ci daranno più indicazioni su giocatori recuperabili, c'è da registrare l'infortunio a Loftus-Cheek. Lovric è l'unico squalificato di giornata. Allegri spera di recuperare Vlahovic e Milik. Mourinho non è ottimista su un paio di elementi. Scamacca va verso il rientro. Ecco la situazione degli indisponibili squadra per squadra