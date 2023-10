Rese note dall'Aia le designazioni per l'8^giornata di serie A che si aprirà venerdì 6 ottobre con Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo affidate rispettivamente a Fabbri e Sacchi. Sarà invece Rapuano ad arbitrare il derby di sabato alle 18 fra Juventus e Torino. Scelti invece Guida e Piccinini per Inter-Bologna e Genoa-Milan. Orsato per Lazio-Atalanta. Ecco tutte le designazioni complete di Var