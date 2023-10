Secondo successo consecutivo per la squadra di Palladino che, all'U-Power Stadium, batte 3-0 la Salernitana. Cabral ha la prima chance della sfida, poi Colpani firma il vantaggio per il Monza. Il raddoppio lo segna Vignato dieci minuti dopo, lo stesso classe 2004 sfiora il bis personale ma Ochoa gli dice di no. Nella ripresa Dia colpisce una traversa, ma Pessina chiude i giochi su rigore. Nel finale traversa anche per Gagliardini, ospiti ancora senza vittorie

CLASSIFICA - PAGELLE