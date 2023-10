La partita che diventa il paradigma del periodo, di un momento in cui certe gare non fanno bene ma benissimo. L’Inter che batte il Benfica non ottiene solo la prima vittoria stagionale in Champions, ma conferma la fiducia, l’autostima e quella ferocia agonistica che appartiene alle grandi squadre. Quel martellamento continuo con un Benfica messo nell’angolo e le ripetute occasioni per Lautaro, oltre alla splendida azione che porta al gol di Thuram, sono la dimostrazione che certe idee e principi di gioco, quando si stratificano nella testa dei giocatori, producono sempre alternative e variabili di gioco che alla fine pagano.

Fattore secondo tempo

Come il fattore secondo tempo. E lì che cresce il livello. Le goleade con Fiorentina e Milan sono arrivate nella ripresa cosi come nella ripresa sono arrivate le vittorie con Empoli e Salernitana in campionato, Benfica in Champions. E, sempre in europa e sempre nel secondo tempo, era arrivata anche la rete del pareggio con la Real Sociedad di Lautaro Martinez.