Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Inzaghi pensa alla coppia Lautaro-Sanchez con Asllani favorito in mediana. Pioli ripropone Adli e davanti può rilanciare Okafor. Juventus: Chiesa non al meglio ma potrebbe farcela. Più complicata la convocazione di Vlahovic. Il giovedì di Coppa mette ko Djimsiti e Lorenzo Pellegrini. Juric con problemi in difesa. Nella Lazio Immobile è a forte rischio: affaticamento ai flessori per il bomber azzurro

PROBABILI FORMAZIONI 8^GIORNATA: I 'CAMPETTI'