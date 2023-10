Portiere per caso ma grande protagonista nel finale a Marassi. La serata di Olivier Giroud , entrato al 66' al posto di Florenzi, diventa folle quando prende il posto dell' espulso Maignan tra i pali nei minuti di recupero di Genoa-Milan. Graziato dalla traversa di Gudmundsson, bravissimo in uscita a fermare Puscas. " Non ho mai vissuto questo tipo di momento - ha detto l'attaccante francese a Sky -, sono molto orgoglioso di questa squadra. Sono stato fortunato sulla traversa, poi ho fatto una grande parata . Abbiamo lottato come dei leoni e sono molto felice per i tifosi".

"Parata quasi come un gol"

Giroud ha raccontato l’azione che l’ha visto protagonista su Puscas: "Mi sono detto 'Vai, meglio uscire che stare in porta'. Non ho gli automatismi di un portiere ma l’ho sentita così. Mi ha massacrato il braccio, ma va bene… La parata? È stata quasi come un gol". Perché la scelta di sostituire Maignan in porta è ricaduta su di lui? "Da piccolo mi piaceva, per questo sono andato io. Ora questa maglia la porto a casa e la incornicio". Milan in vetta grazie al gol-vittoria di Pulisic: "Non molliamo mai, tre settimane fa abbiamo preso uno schiaffo in faccia (il derby perso con l'Inter, ndr), ma è più importante la partita seguente. Abbiamo rialzato testa e livello, ora siamo primi in classifica".