L'allenatore nerazzurro dopo la rimonta subita: "E' normale che sono arrabbiato, come lo sono tutti i giocatori, quelle di oggi sono disattenzioni che non dobbiamo permetterci - le sue parole a DAZN -. Accetto difficilmente questo risultato, è il calcio ma noi dobbiamo crescere"

Da 2-0 a 2-2, l'Inter subisce la rimonta del Bologna dopo una gara iniziata benissimo, con due reti nei primi tredici minuti, prima del doppio colpo rossoblù che lascia due punti lungo il cammino del campionato. L'analisi di Inzaghi post partita: "E' normale che sono arrabbiato, come lo sono tutti i giocatori. È la seconda volta che siamo in vantaggio e non vinciamo, col Sassuolo avevamo perso. Ci sono state disattenzioni che non dobbiamo commettere - le sue parole a DAZN -. Sulla prestazione non c'è nulla da dire, benissimo nel primo tempo. Dopo il 2-2 nel secondo tempo è stato un nostro monologo, ma quelle di oggi sono disattenzioni che non dobbiamo permetterci, anche considerando la squadra che avevamo davanti. Mettiamo delle imprecisioni all'interno di ottime partite". E ancora: "Accetto difficilmente questo pari, è il calcio ma dobbiamo crescere e migliorare".