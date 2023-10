Dove vedere Frosinone-Verona in tv

La partita tra Frosinone e Verona, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 8 ottobre alle 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Frosinone e Verona

Il Frosinone ha vinto quattro dei sei precedenti contro il Verona tra Serie A e Serie B (un pari, una sconfitta). Tra le squadre contro cui il Frosinone ha sempre vinto in casa tra Serie A e Serie B (solo regular season), solo contro il Carpi (quattro), i canarini contato più precedenti rispetto al Verona (tre). Il Verona non ha trovato il successo in 33 delle ultime 34 trasferte contro avversarie laziali in Serie A (completano otto pareggi e 25 sconfitte tra Roma, Lazio e Frosinone), l’unica eccezione è un 2-1 contro la Lazio il 12 dicembre 2020. Il Frosinone è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre partite casalinghe in questa Serie A (2 vittorie, un pareggio), solo una volta nella sua storia nella competizione ha giocato più gare interne di fila senza trovare la sconfitta: tra settembre e novembre 2015 (cinque, con Roberto Stellone in panchina). Il Verona non ha trovato la rete in nessuna delle ultime quattro gare di campionato, l’ultima volta che ha giocato più partite consecutive in Serie A senza segnare neanche un gol è stata tra agosto e settembre 2017 (cinque in quell’occasione). Con lo 0-0 contro il Torino, il Verona ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime sette trasferte di Serie A (anche se in tre delle quattro restanti ha incassato esattamente tre gol), tante clean sheet quante nelle 41 precedenti gare esterne.