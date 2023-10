Il protagonista della vittoria del Milan a Marassi è Giroud, che si è preso la responsabilità di andare in porta nel finale dopo il rosso a Maignan salvando il risultato. "Non ho mai vissuto un momento così, ho fatto una gra parata - ha detto a Sky -. Vale quasi come un gol". Poi ancora: "Non sapevo se Calabria mi avrebbe passato la palla e così mi sono buttato, anche se non ho gli automatismi di un portiere. Perché io in porta? Perché sono il più alto, quando ero piccolo mi piaceva..."

LA PARATA DI GIROUD. VIDEO