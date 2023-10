Prima gioia in A per il classe 2004 Samuele Vignato che, ironicamente, dice a Sky di aver calciato un pallone prima di imparare a camminare: "Io e mio fratello (Emanuel, oggi al Pisa ndr) ci passavamo la palla sotto al tavolo, la mamma ogni tanto si arrabbiava. Ho preso la maglia n° 80 per Ronaldinho: è il mio idolo, brasiliano, esterno, allegria, non potevo prendere altro numero. Oggi è un'emozione grandissima, ringrazio il mister per la fiducia. Galliani mi ha fatto i complimenti"

HIGHLIGHTS MONZA-SALERNITANA