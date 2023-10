L'allenatore del Cagliari commenta l'avvio di stagione dei sardi, attualmente in fondo alla classifica e ancora a caccia della prima vittoria in campionato: "Non dobbiamo perdere la fiducia, ma lottare fino all’ultima giornata, così come abbiamo fatto l'anno scorso per conquistare la Serie A. Sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma abbiamo tutto per tentare di salvarci"

