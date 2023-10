Gran Galà Calcio AIC, vota il gol più bello

Da oggi al via il sondaggio per decretare il Gol dell’Anno al maschile e al femminile della stagione 2022-23. L’evento tornerà il 4 dicembre a Milano con la consegna dei riconoscimenti dell’Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione

Il Gran Galà del Calcio AIC torna per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 4 dicembre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A. Nella nuova cornice del Superstudio Maxi, a due passi dai Navigli di Milano, in programma come da tradizione una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata alla presenza delle massime autorità del calcio.