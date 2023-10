Intervistato da Sky, il presidente rossonero è tornato su Giroud in versione portiere a Marassi: "Ha parato per davvero. Con questo spirito di squadra niente è impossibile". Sul 'vero' obiettivo del Milan: "Mi piacerebbe vincere lo scudetto, ma dobbiamo essere sempre in Champions perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano". E sul derby di ritorno: "Ci andrò, perché non saremo in trasferta…"

"È stata una cosa fantastica, perché ha parato per davvero" . Parola di Paolo Scaroni , presidente del Milan che è tornato sulla pazza serata di Olivier Giroud contro il Genoa. Entrato nella ripresa, l’attaccante francese aveva sostituito l’espulso Maignan tra i pali salvando il risultato in uscita su Puscas . Un intervento decisivo per la leadership solitaria della squadra di Pioli, che ha vinto a Marassi e staccato a +2 l'Inter bloccata in casa dal Bologna. "Secondo me è stata una dimostrazione di uno spirito di squadra che mi è piaciuto molto - ha commentato Scaroni a Sky -, perché quando si crea poi niente è impossibile" .

"Il Milan deve essere sempre in Champions"

Nonostante la pesante sconfitta nel derby d’andata, quindi, i rossoneri guardano tutti dall'alto in classifica alla sosta per le Nazionali. Il presidente Scaroni ha però ammesso il grande fascino dell’Europa: "Il Milan deve essere sempre in Champions League, altri obiettivi non ne ho. Mi piacerebbe vincere lo scudetto? Molto, moltissimo… Ma non è il nostro obiettivo numero uno. Noi siamo un grande club mondiale. Dobbiamo essere in Champions perché vogliamo che i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Da questo punto di vista, essere primi in questo momento è un passo importante in quella direzione. Altre partite come quella di sabato mettono a repentaglio le mie coronarie. Abbiamo fatto delle belle partite in questo periodo". Mancano oltre 6 mesi a Milan-Inter, sfida che è già nei pensieri di Scaroni: "Avremo il ritorno e ci andrò perché non è una trasferta. Per questo motivo non ero andato a settembre. Sono sicuro che faremo molto bene".