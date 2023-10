Nel video l'analisi a Sky Calcio Club dei problemi del Napoli dopo la sconfitta al Maradona contro la Fiorentina: "Qualcosa c'è, manca entusiasmo nei volti dei giocatori...". Marchegiani: "Il problema del Napoli è in difesa, subisce occasioni da gol troppo facili". Costacurta: "Sostituire Spalletti è complicato, certi gesti dei giocatori potrebbero far pensare a problemi di spogliatoio ma credo che ci voglia più tempo come fu per noi al Milan con Sacchi"

NAPOLI-FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS