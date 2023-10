Dopo essere diventato un riferimento assoluto dal punto di vista tecnico, Rafa Leao è al bivio della leadership. La fascia da capitano indossata con il Milan ha dato il via a una nuova fase, che potrebbe proseguire anche in Nazionale: l'attaccante rossonero sta diventando sempre più importante anche per il Portogallo e in questa sosta potrebbe arrivare una nuova svolta

Anche se è sempre stato abituato a correre, sul percorso della consapevolezza Rafa Leao si è preso il suo tempo. Perché ci sono diversi modi di essere un punto di riferimento . Dopo esserlo diventato dal punto di vista tecnico, svoltando già da anni in questo senso, ora il portoghese è al bivio della leadership . La fascia da capitano indossata col Verona, la prima della sua storia milanista, peraltro onorata col gol decisivo seguito dal significativo abbraccio con Pioli, è stata l’ inizio di una nuova fase . Una nuova dimensione in cui Rafa Leao si è ritrovato proiettato anche in nazionale.

Fondamentale anche con il Portogallo

"Ti piacerebbe diventare capitano del Portogallo?". Una domanda così è un sintomo chiaro di come, insieme a lui, stia cambiando la percezione intorno a lui. La strada è lunga ma anche la nazionale potrebbe essere d’aiuto per percorrerla più rapidamente. L’idolo di sempre di Leao infatti, CR7, è esempio tangibile di applicazione e disponibilità al sacrificio. La direzione giusta per l'ala del Milan che nel Portogallo sta diventando sempre più importante. L’ex talento svampito dello Sporting infatti è ormai sempre più spesso un titolare anche in patria. Tre partite consecutive dal primo minuto contro Islanda, Slovacchia e Lussemburgo. Chissà allora che non sia arrivato il momento di una seconda svolta. Dopo quella da Rafael a Leao, quella da Leao a leader.