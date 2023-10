Numero 10 e anche capitano. 23 settembre, Milan-Verona, Leao con la fascia al braccio da titolare per la prima volta in rossonero. Vero, quel giorno il Milan indossava la terza maglia che sfuma dal rosa al blu, ma la sostanza era quella: capitano, appunto. In una partita, tra l'altro, finita 1-0 (che poi è quasi un 10) con gol di Leao. E lui ora ci pensa anche in nazionale: "Sì, certo sarebbe un momento molto importante per me, per la mia carriera e per la mia famiglia - ha risposto in conferenza stampa su un possibile futuro con la fascia anche in nazionale -. Rappresentare la nazione è motivo di orgoglio, a maggior ragione con la fascia da capitano. Non lo so, chi lo sa…"